Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, который сотрудничал с Синатрой

В Соединенных Штатах Америки на 91-м году жизни скончался знаменитый музыкант и продюсер Куинси Джонс, который известен своими успешными коллаборациями с такими великими артистами, как Фрэнк Синатра и Рэй Чарльз. Об этом сообщила Associated Press, ссылаясь на агента музыканта Арнольда Робинсона. Джонс ушел из жизни в своем доме в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Как уточнил Робинсон, музыкант должен был получить почетную премию «Оскар» в следующем месяце.

Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго. С ранних лет он проявлял любовь к музыке, и еще в начальной школе начал осваивать игру на трубе, участвуя в школьном ансамбле. В юности Джонс гастролировал с такими джазовыми легендами, как Каунт Бейси и Лайонел Хэмптон, демонстрируя свои исключительные музыкальные таланты.

На протяжении своей карьеры Джонс работал аранжировщиком для известных исполнителей, таких как Синатра и Элла Фицджеральд, а также создал запоминающиеся саундтреки к фильмам, включая «Корни» и «В зените жары». Он также организовал празднование первой инаугурации президента Билла Клинтона и был одним из ключевых участников записи знаменитой песни We Are the World, написанной в сотрудничестве с Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи. Эта песня призывала людей объединиться для оказания помощи голодающим в Африке.