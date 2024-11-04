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Рейс из Петербурга в Уфу экстренно сел в Пулково

Фото: Baltphoto

В понедельник, 4 ноября, в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили о том, что вылетевший из Петербурга в Уфу самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Этот инцидент произошел в 18:40 по московскому времени.

Северо-Западная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что Петербургская транспортная прокуратура изучает вопросы, связанные с соблюдением законодательства о безопасности полетов и правами пассажиров.

На данный момент проводится расследование, в ходе которого выясняются причины экстренной посадки.

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