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В Петербурге раскрыли дело о попытке убийства спортсмена в 1993 году

Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга смогли раскрыть преступление, произошедшее в 1993 году, связанное с попыткой убийства молодого спортсмена. В сентябре того года 23-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми огнестрельными ранениями. Нападавший выпустил шесть пуль, которые поразили голову, грудь, плечо и поясницу жертвы. Причиной нападения стал конфликт, возникший из-за долговых обязательств.

В Калужской области был задержан подозреваемый в этом преступлении, которому сейчас 54 года. На момент задержания он работал охранником на строительном объекте. Интересно, что этот мужчина уже имел судимость: в 1995 году его привлекали к уголовной ответственности за вымогательство. Тогда он был задержан вместе с сообщником при попытке передачи 700 долларов сотруднику финансовой компании.

По данным следствия, сама жертва нападения кардинально изменила свою жизнь после произошедшего. В настоящее время бывший спортсмен проживает в одной из деревень Калужской области, ведет скромный образ жизни и активно занимается благотворительной деятельностью. Он построил часовню, заложил фруктовый сад и начал возведение спортивного комплекса для детей.

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