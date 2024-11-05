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В Петербурге на 15% выросло количество вакансий фармацевтов-провизоров

Аптека. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В России увеличивается число вакансий фармацевтов-провизоров. Так, за девять месяцев 2024 года было открыто 31,4 тыс. соответствующих вакансий.

Самое большое число вакансий приходится на Москву — почти 5 тыс. (16% от общего числа). Каждая десятая вакансия — в Подмосковье (3,1 тыс., 10%), а по 6% выпадает на Краснодарский край и Петербург (2,0 тыс. и 1,7 тыс. соответственно), сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург» со ссылкой на исследование hh.ru.

В целом, средняя зарплата фармацевтов по России равняется 60 тыс. рублей (+8% год к году). В Петербурге 70 тыс. рублей (+13% против 2023 года).

Больше всего можно получить в Сахалинской области (86 тыс. рублей) в столице (81 тыс. рублей) и в ЯНАО (80 тыс. рублей).

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