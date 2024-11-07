В Петербурге стартовал бизнес-форум Баркемп-2024

Баркемп-2024 «Национальная технологическая революция 20.35» собрал экспертов и участников из России и стран БРИКС.

На открытии форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков зачитал приветственное слово губернатора региона.

Также он отметил в своем телеграмм-канале, что международное сотрудничество открывает новые возможности для научных исследований и разработок.

«На площадке представители органов государственной власти и бизнеса, преподаватели ведущих ВУЗов города, профильные специалисты обсудят актуальные темы, связанные с инновациями и технологиями будущего», — подчеркнул Кирилл Поляков.

Форум продлится два дня. Основные темы, которые обсуждаются на Баркемп-2024, охватывают следующие направления: энергетика будущего, здоровьесбережение и биотехнологии, создание новых материалов и химия, ближний космос и беспилотная авиация.

Спикеры обсуждали разные аспекты, делились идеями и наблюдениями. Гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков отметил, что российские предприятия активно обращают внимание на страны Юго-Востока. Ранее доля партнеров из Индии и Африки была невелика, но теперь отечественные компании стремятся развивать сотрудничество в этих регионах. Он считает, что это связано с необходимостью поиска новых рынков сбыта и совместного развития технологий.

Гендиректор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Вадим Медведев выделил страны-партнеры, сотрудничество с которыми имеет большую перспективу в технологическом аспекте.