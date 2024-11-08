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Ксения Собчак и другие звезды готовят к продаже на Авито личные вещи

Фото: pxhere.com

Ксения Собчак решила поделиться историями своих вещей на Авито. Ноябрьские звездные дропы — проект, приуроченный к осенним распродажам. В них участвует не только Ксения Собчак, но и другие известные личности, такие как Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина и писатель Александр Цыпкин.

Каждый из участников дропа представляет свои личные вещи и делится их историей. Ксения Собчак стала первой участницей дропа, выбрав для продажи несколько предметов из своего гардероба. Среди них — костюм с юбкой Fashion Rebels, платье YOU WANNA и костюм Roseville, индийская статуэтка и настольные часы.

После Ксении Собчак слово возьмет Вика Чума (11 ноября). Она выбрала пиджак Fable, платье Love Republic, кокошник Rockcoco и кепку Stüssy. Уже известно, что некоторые из этих предметов Вика носила не только в повседневной жизни, но и на съемках своих шоу. Участники дропа не ограничились только одеждой, и представят также инструменты для строительства и ремонта.

Даня Крастер и блогер «Лихой Топоръ» поделятся своими историями, в том числе, рассказом о копии деревянной вазы и шуруповерте, которые использовались в их шоу. Следующей в очереди станет Ксения Дукалис, которая представит свой MacBook, игровую консоль PS4 и предметы одежды Burberry и Celine.
Мария Червоткина также предложит свои личные вещи, включая обувь и аксессуары.

Завершат серию рассказов писатель Александр Цыпкин, который выбрал товары для дома, и блогер «Стройхак» с инструментами для ремонта.

Звездные дропы – это возможность для поклонников заглянуть в личный мир знаменитостей и узнать больше о том, что их вдохновляет. Ведь эти вещи — часть жизни звезд. И за каждым элементом гардероба или инструментом история, наполненная эмоциями и воспоминаниями.

 

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