«Петербургтеплоэнерго» планирует приостановить поставку тепловой энергии банно-прачечному предприятию Санкт-Петербурга за долги

В связи с накопившейся задолженностью компания «Петербургтеплоэнерго» планирует приостановить подачу ресурса АО «Кронштадтские Бани» с 11 ноября. Сумма просроченной дебиторской задолженности на начало ноября превысила 560 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба «Петербургтеплоэнерго», банно-прачечному комплексу неоднократно направлялись уведомления о необходимости погасить образовавшуюся задолженность с предупреждениями о последствиях, которые могут возникнуть в случае ее неоплаты. Тем не менее АО «Кронштадтские Бани» не предприняло мер по урегулированию вопроса оплаты потребленной тепловой энергии, чем вынуждает компанию-поставщика пойти на крайние меры. Возобновление подачи энергоресурса будет произведено после погашения указанными учреждениями накопленной перед поставщиком задолженности.

Как сообщили в компании, «Петербургтеплоэнерго» ведет систематическую работу по улучшению платежной дисциплины — напоминает о необходимости вовремя оплачивать потребленные энергоресурсы и последствиях, наступающих в случае неоплаты. Однако не все потребители ответственно подходят к данному вопросу. При этом «Петербургтеплоэнерго» применяет все законные меры по взысканию задолженности, включающие обращение в суд, что для должника чревато дополнительными расходами в виде начисленных пеней и оплатой госпошлины, которая в сентябре текущего года возросла в 10 раз.