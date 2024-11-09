Композитору Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет

Композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой 9 ноября исполнилось 95 лет. За свою долгую и яркую творческую карьеру она создала более 400 песен, ставших неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры. Среди самых известных произведений Пахмутовой — «Старый клен», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие другие.

Песни на музыку Пахмутовой исполняли выдающиеся артисты эстрады, такие как Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и многие другие. Эти композиции стали настоящими хитами, которые не теряют своей популярности и по сей день.

«Песни как люди, у каждой своя судьба. Бывает, песня хороша, но ее не спели, и никто ее не знает», — говорила сама Пахмутова в одном из интервью, раскрывая свой взгляд на творчество и значение музыки в жизни.

Музыкальное образование будущей звезды началось в раннем детстве. Её отец, простой работник сталинградского лесозавода, несмотря на отсутствие профессионального музыкального образования, освоил несколько инструментов, включая фортепиано, балалайку, скрипку и арфу. Именно он стал первым наставником девочки, обучив её игре на фортепиано. Уже в девять лет она играла с отцом в четыре руки часть Сороковой симфонии Моцарта, а в 14 лет была принята в музыкальную школу при Московской консерватории имени П. Чайковского. В 1948 году Пахмутова поступила на композиторское отделение Московской консерватории.

Важным моментом в её жизни стала встреча с поэтом Николаем Добронравовым в 1956 году, когда они записывали песню «Лодочка моторная» для Всесоюзного радио. Их творческий союз перерос в личный, и всего через три месяца после премьеры песни они поженились. Эта пара стала одной из самых крепких в музыкальном мире. Вместе супруги прожили 67 лет, до осени прошлого года, когда Николая Добронравова не стало.