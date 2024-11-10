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В Петербурге проведут реконструкцию Московского вокзала за 30 млрд рублей

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Северная столица России выделит 30 миллиардов рублей из городского бюджета на строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Москву и Петербург. Остальная часть расходов будет покрыта федеральным центром и крупными частными инвесторами. Ожидается, что новый проект существенно ускорит транспортное сообщение между двумя крупнейшими городами страны, обеспечив более быстрые и комфортные поездки для пассажиров.

Об этом стало известно в ходе заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области, которое состоялось сегодня в Смольном. На совещании были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся как железнодорожной, так и автомобильной инфраструктуры города.

Вице-премьер российского правительства Виталий Савельев отметил, что в настоящее время продолжается процесс оформления всех необходимых документов для реализации проекта, а также передача участков для прокладки железнодорожного полотна. Кроме того, по его словам, уже заказано 41 состав отечественного производства для новой магистрали.

Савельев также отметил, что в рамках развития автомобильных дорог для Петербурга приоритет будет отдан Широтной магистрали скоростного движения, а не строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2). «Безусловно, КАД-2 мы тоже будем строить. Если позволят бюджетные средства, будем реализовывать оба проекта одновременно.

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