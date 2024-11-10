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В Петербурге состоится акция в рамках борьбы с диабетом

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Петербурге пройдет акция «Стоп, диабет!», приуроченная к Неделе борьбы с диабетом. В рамках мероприятия горожане и гости города смогут пройти экспресс-анализ уровня глюкозы в крови, а также получить профессиональную консультацию врача. Мероприятие организовано в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики на Итальянской улице.

Программа начнется в 14:00 лекцией на тему «Сахарный диабет и ожирение». Ведущая встречи – доцент кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, Людмила Дегтярева, расскажет участникам о методах профилактики, ранней диагностике и контроле за сахарным диабетом.

С 15:00 все желающие смогут пройти экспресс-анализ для определения уровня глюкозы в крови. Дополнительно каждый участник акции получит консультацию врача Городской поликлиники №40.

Завершится день экскурсионной программой в Музее гигиены, где вход для посетителей будет свободным.

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