Пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился в три раза

В этом сезоне пассажиропоток между Петербургом и Тегераном значительно возрос. По сравнению с прошлым годом, он увеличился в три раза, что обусловлено как ростом интереса со стороны иранских туристов, так и увеличением числа рейсов между двумя городами. Об этом сообщила директор по авиационной коммерции оператора аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши в интервью информационному агентству ТАСС.

Согласно ее словам, в летнем расписании Пулково Иран представлен регулярными рейсами, и пассажиропоток по маршруту Петербург — Тегеран в 2024 году увеличился в два раза по сравнению с 2023 годом. В этом году были запущены рейсы двумя новыми перевозчиками — Iran Airtour Airlines и Iran Aseman Airlines. Частота полетов также возросла с трех до шести рейсов в неделю, что, по мнению экспертов, существенно повлияло на увеличение количества пассажиров.

По данным туристической компании Irandiscovery, наблюдается также рост числа российских туристов, отправляющихся в Иран. Спрос на самостоятельные путешествия увеличился на 20%, а путешественники, как правило, выбирают маршруты, включающие несколько городов, таких как Тегеран, Исфахан, Йезд и Шираз.