Поляков рассказал, на какую поддержку могут рассчитывать предприятия с роботизированными системами

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков принял участие в мероприятии, где подвели итоги работы за последние три года и обозначили ключевые направления развития Палаты до 2027 года. Шестой съезд петербургской торгово-промышленной палаты, прошедший в честь 103-летия её основания, стал важной вехой для делового сообщества города.

На съезде Кирилл Поляков поздравил участников с юбилеем и отметил важность совместной работы бизнеса и власти. Он подчеркнул, что за счёт слаженных усилий Петербург продолжает уверенно двигаться вперёд, обеспечивая технологическое развитие и экономический рост города. Вице-губернатор отметил, что город продолжает занимать лидирующие позиции в таких отраслях, как энергетическое машиностроение, судостроение, радиоэлектроника и фармацевтика.

Важной частью выступления стали анонсированные меры поддержки промышленников. Кирилл Поляков рассказал о планах на 2025 год: город намерен начать предоставление субсидий для внедрения роботизированных систем на предприятиях, а также для приобретения локальных очистных сооружений. Кроме того, предусмотрены компенсации затрат на сертификацию продукции, что даст дополнительный стимул для роста и развития компаний.