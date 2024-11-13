Врач Ратникова рассказала о симптомах пневмонии и важности ранней диагностики

Ведущий врач-терапевт и кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» детально объяснила, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии пневмонии, подчеркивая, насколько важны своевременное выявление и лечение этого заболевания.

Пневмония представляет собой опасное заболевание, способное вызвать множество осложнений и серьезных последствий, если не будет диагностировано на ранней стадии. Анна Ратникова подчеркнула, что основной симптом пневмонии — это лихорадка, сопровождающаяся повышением температуры тела выше 38 градусов. Важным признаком является также кашель, который может принимать разные формы в зависимости от типа инфекции. Для вирусной пневмонии характерен сухой кашель, тогда как бактериальная форма заболевания чаще сопровождается выделением мокроты.

Дополнительно к этим признакам, пациенты испытывают симптомы общей интоксикации. В частности, у человека могут появляться слабость, утомляемость, ночная потливость, озноб, а также боли в грудной клетке. В некоторых случаях пневмония может вызывать одышку, что также является тревожным сигналом для обращения к врачу.

По словам врача, вирусная пневмония, как правило, протекает легче и может не проявляться ярко выраженными симптомами, особенно у детей. В некоторых случаях заболевание может быть «немым», выражаясь только в длительном, мучительном кашле. Для родителей это может быть сигналом того, что стоит обратиться к специалисту.

Особое внимание стоит уделить старшему возрасту пациентов, а также тем, кто страдает от сопутствующих заболеваний. В этих случаях пневмония может сопровождаться более выраженными симптомами интоксикации, такими как спутанность сознания, резкое снижение аппетита и общая усталость.