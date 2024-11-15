В Ленинградском зоопарке показали, как обитатели готовятся к зиме

С приближением холодов Ленинградский зоопарк принимает меры для комфортной зимовки своих обитателей. Даже самые северные жители, такие как белая медведица Хаарчаана, уже начали сезонную подготовку, наращивая жировые запасы. Хищники, обитающие в зоопарке, также настроены на накопление энергии, что особенно важно в условиях холодного времени года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Зимой главное — это подкожный жир. Процесс набора этого жира называется зажировкой. Мы не ограничиваем животных в питании, и если они едят все, что им дают, это нормально», — пояснила зоокипер отдела хищных млекопитающих Полина Калинина.

Тем временем, с наступлением холодов сотрудники зоопарка меняют питание для травоядных животных. Объем кормов увеличивается почти в четыре раза по сравнению с теплым временем года. Особое внимание уделяется комфортному размещению теплолюбивых животных. С наступлением морозов они переезжают в специально подготовленные зимние вольеры с центральным отоплением. К примеру, для капуцинов, которым необходимы особые условия, зоопарком была проведена полная перестановка в их вольере. Новый роскошный стол, ветки для передвижений и качели должны создать для приматов атмосферу уюта в холодные зимние вечера. Не менее заботливо относятся и к крупным грызунам, таким как капибары. В их апартаментах с окнами в пол установили джакузи, объем которого был увеличен до 1,5 тонн — в два раза больше, чем в прошлом году.

Утиное семейство, в отличие от других, не планирует переезжать в зимние помещения. Для их комфортного пребывания в пруду установлены мощные насосы, которые подогревают воду и предотвращают ее застаивание даже при низких температурах.