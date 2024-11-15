  • 18+

  • Сегодня

    15.11.24, Пт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.02 €104.5 ¥13.66

В Ленинградском зоопарке показали, как обитатели готовятся к зиме

Фото: скрин с видео

С приближением холодов Ленинградский зоопарк принимает меры для комфортной зимовки своих обитателей. Даже самые северные жители, такие как белая медведица Хаарчаана, уже начали сезонную подготовку, наращивая жировые запасы. Хищники, обитающие в зоопарке, также настроены на накопление энергии, что особенно важно в условиях холодного времени года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Зимой главное — это подкожный жир. Процесс набора этого жира называется зажировкой. Мы не ограничиваем животных в питании, и если они едят все, что им дают, это нормально», — пояснила зоокипер отдела хищных млекопитающих Полина Калинина.

Тем временем, с наступлением холодов сотрудники зоопарка меняют питание для травоядных животных. Объем кормов увеличивается почти в четыре раза по сравнению с теплым временем года. Особое внимание уделяется комфортному размещению теплолюбивых животных. С наступлением морозов они переезжают в специально подготовленные зимние вольеры с центральным отоплением. К примеру, для капуцинов, которым необходимы особые условия, зоопарком была проведена полная перестановка в их вольере. Новый роскошный стол, ветки для передвижений и качели должны создать для приматов атмосферу уюта в холодные зимние вечера. Не менее заботливо относятся и к крупным грызунам, таким как капибары. В их апартаментах с окнами в пол установили джакузи, объем которого был увеличен до 1,5 тонн — в два раза больше, чем в прошлом году.

Утиное семейство, в отличие от других, не планирует переезжать в зимние помещения. Для их комфортного пребывания в пруду установлены мощные насосы, которые подогревают воду и предотвращают ее застаивание даже при низких температурах.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программе

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программеВсе новости
В городском оздоровительном лагере при школе № 428 микрорайона «Юнтолово» (Приморский район Санкт-Петербурга) заботятся об экологическом образовании ребят с 1 по 4 классы. Обучающие мероприятия в июньской смене были разработаны Администрацией школы при поддержке девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Поскольку ГБОУ школа № 428 находится в непосредственной близости от природного заказника Юнтоловский,...
Подробнее

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 году

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 годуНовости
Около 14,8 тыс. исковых заявлений на общую сумму порядка 494 млн рублей включая пени и госпошлину подано в текущем году в суды компанией «Петербургтеплоэнерго» на взыскание просроченной задолженности с потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскано с начала года – 278 млн рублей. В «Петербургтеплоэнерго» ведут систематическую работу по улучшению платежной...
Подробнее