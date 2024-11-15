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В Петербурге стали чаще болеть пневмонией

Фото: pxhere.com

В Петербурге зафиксирован резкий рост числа заболеваний пневмонией. С января по сентябрь 2024 года было зарегистрировано 17,6 тысяч случаев заболевания, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда число заболевших составило 9,1 тысячи. Об этом сообщила Фонтанка.

Ольга Титова, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ имени Павлова и главный пульмонолог города, в интервью изданию пояснила, что возбудители пневмонии остались прежними. Однако в последние месяцы увеличилось количество пациентов, страдающих от форм заболевания, устойчивых к нескольким антибиотикам.

Особое внимание Титова уделила группе риска — людям старше 70 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями. У них заболевание развивается особенно тяжело и требует более интенсивного лечения.

Ключевой проблемой в борьбе с пневмонией и другими инфекционными заболеваниями, по мнению эксперта, является низкий уровень вакцинации среди населения. Более 50% людей, умерших от пневмонии, не сделали прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19.

Особенно подчеркивается рост числа случаев микоплазменной пневмонии, которая, как правило, наблюдается в холодное время года и повторяется каждые два-четыре года.

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