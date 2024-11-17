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Николай Цискаридзе: Число иностранных студентов в Академии русского балета не сократилось

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе сообщил, что несмотря на геополитическую напряженность, количество иностранных студентов в учебном заведении не уменьшилось. В интервью ТАСС он подчеркнул, что ситуация с приездом иностранных обучающихся остается стабильной, несмотря на изменения в мировой политической обстановке.

«У нас в этом плане ничего не изменилось. Студенты и стажеры продолжают приезжать из разных уголков мира. Наша «карта мира» осталась прежней, мы по-прежнему принимаем талантливых людей со всего света, ориентируясь исключительно на их способности», — отметил Цискаридзе.

Однако ректор отметил, что в последние годы возникла одна серьёзная проблема, с которой сталкиваются как студенты, так и их семьи. По словам Цискаридзе, трудности связаны с оплатой обучения.

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