«Борьба за жизнь»: истории российских звезд, которые победили рак

Онкология — это серьёзное заболевание, которое может поразить любого человека. Gazeta.SPb собрала подборку о звёздах российского шоу-бизнеса, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Некоторые из них смогли преодолеть болезнь благодаря силе духа и поддержке близких.

Андрей Гайдулян

В 2015 году Гайдуляну был поставлен диагноз лимфома Ходжкина. Актёр, известный по сериалу «Универ», планировал активно сниматься и жениться, но проблемы со здоровьем заставили его отложить все планы.

Гайдулян быстро терял силы и испытывал трудности с дыханием. Андрей проходил лечение почти год, иногда впадая в депрессию. Но затем он нашёл утешение в вере.

Сейчас у актера всё хорошо, он живет в стойкой ремиссии.

Юрий Николаев

В далёком 2007 году Юрий Николаев узнал о раке кишечника. Он говорил, что болезнь то отступает, то возвращается вновь.

Актёр отмечал, что после страшного диагноза старается радоваться каждому дню и не жалуется на свою судьбу.

«Я человек верующий. И каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи, содеянные во все дни живота моего. Поэтому никогда не спрашиваю, за что. Я грешен. И я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле», — рассказал Николаев в эфире программы «Судьба человека».

Сергей Сафронов

В одном из выпусков шоу «Злые языки» известный телеведущий Сергей Сафронов рассказал о регулярных обследованиях, которые проходит после выздоровления от рака.

В марте 2021 года стало известно, что у Сафронова обнаружили лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Это тоже заболевание, что было диагностировано Андрею Гайдуляну.

Иллюзионист прошёл бесплатное лечение в государственной клинике, а курс химиотерапии — в московской больнице имени Боткина. В апреле 2022 года Сафронов объявил о победе над болезнью.

Юлия Волкова

У Юлии Волковой обнаружили опухоль щитовидной железы. В ходе операции ей повредили голосовые связки, поэтому она была вынуждена отказаться от музыкальной карьеры. Затем была проведена вторая операция.

Сейчас состояние Волковой улучшилось, но она продолжает регулярно посещать врачей для предотвращения возможных осложнений.

«Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса. Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но вариантов не было», — поделилась Волкова в «Инсайт шоу».

Дарья Донцова

Во время отпуска в 1997 году Донцова впервые заметила тревожные симптомы, но не сразу обратилась к врачу. Чуть позже ей поставили страшный диагноз — рак молочной железы. Врачи сообщили, что ей осталось жить всего три месяца.

На протяжении нескольких лет женщина боролась за свою жизнь. Донцова прошла множество обследований и анализов, перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии… и болезнь отступила.