  • 18+

  • Сегодня

    20.11.24, Ср

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.94 €105.46 ¥13.76

В Петербурге объявили дату запуска первого поезда на новой станции метро «Горный институт»

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В Петербурге 25 ноября состоится запуск первого поезда на новой станции метро «Горный институт». Об этом сообщил заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев на пресс-конференции. С этого момента начнется обкатка нового объекта, а полное открытие станции для пассажиров планируется до конца текущего года.

По словам Арсеньева, станция находится на высокой стадии готовности, однако остаются некоторые нерешенные вопросы, которые предстоит решить перед окончательным запуском. Детали о проблемах, которые требуют доработки, он не уточнил.

Проект станции «Горный институт» был запущен ещё в 2010-х годах, и изначально её планировали завершить к 2015 году. Однако сроки строительства неоднократно переносились, в том числе и в 2024 году. В апреле этого года было заявлено, что станция будет готова к открытию в сентябре, однако запуск пришлось ещё раз отложить.

Станция «Горный институт» станет конечной на Лахтинско-Правобережной линии метро, расположенной за строящейся станцией «Театральная» в южной части Васильевского острова. Она будет находиться на глубине 70 метров, а её посадочная платформа протянется на 161 метр. Вестибюль станции оборудуют двумя выходами: один будет располагаться на Большом проспекте В.О., а другой — на Косой линии.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В «Петербургтеплоэнерго» готовятся ввести ограничение горячего водоснабжения бюджетной организации Ленинградской области

В «Петербургтеплоэнерго» готовятся ввести ограничение горячего водоснабжения бюджетной организации Ленинградской областиВсе новости
В ООО «Петербургтеплоэнерго» приняли непростое решение – ввести ограничение подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения для одного из бюджетных учреждений Подпорожского района Ленинградской области – ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница». Соответствующее уведомление компания направила по причине образовавшейся просроченной задолженности лечебного учреждения на сумму более 2,2 млн руб. На такую...
Подробнее

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировкаНовости
В городе Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка, организованная администрацией Курортного района совместно с ООО «Петербургтеплоэнерго». По условиям тренировки сотрудники «Петербургтеплоэнерго» вместе со специалистами других ресурсоснабжающих организаций отработали действия по устранению технологического нарушения, вызванного падением давления в трубопроводе. Координировали действия участников тренировки представители Администрации Курортного района через созданный оперативный штаб.   Быстрые, выверенные...
Подробнее