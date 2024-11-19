В Петербурге объявили дату запуска первого поезда на новой станции метро «Горный институт»

В Петербурге 25 ноября состоится запуск первого поезда на новой станции метро «Горный институт». Об этом сообщил заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев на пресс-конференции. С этого момента начнется обкатка нового объекта, а полное открытие станции для пассажиров планируется до конца текущего года.

По словам Арсеньева, станция находится на высокой стадии готовности, однако остаются некоторые нерешенные вопросы, которые предстоит решить перед окончательным запуском. Детали о проблемах, которые требуют доработки, он не уточнил.

Проект станции «Горный институт» был запущен ещё в 2010-х годах, и изначально её планировали завершить к 2015 году. Однако сроки строительства неоднократно переносились, в том числе и в 2024 году. В апреле этого года было заявлено, что станция будет готова к открытию в сентябре, однако запуск пришлось ещё раз отложить.

Станция «Горный институт» станет конечной на Лахтинско-Правобережной линии метро, расположенной за строящейся станцией «Театральная» в южной части Васильевского острова. Она будет находиться на глубине 70 метров, а её посадочная платформа протянется на 161 метр. Вестибюль станции оборудуют двумя выходами: один будет располагаться на Большом проспекте В.О., а другой — на Косой линии.