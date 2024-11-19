Как защититься от психологических манипуляций мошенников: советы психолога

Психолог Елена Афанасьева поделилась важными рекомендациями по защите от психологических манипуляций мошенников. Она объяснила, как научиться распознавать и противостоять уловкам, направленным на обман доверчивых людей. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Афанасьева подчеркнула, что дело не в уровне образования, а в том, насколько человек склонен к доверчивости. Она объяснила, что доверчивость — это когда человек верит любому, кто появляется в его жизни, будь то телефонный звонок или визит домой. В отличие от этого, доверие — это осознанное чувство, которое строится между людьми через личное общение и общие интересы. По словам психолога, люди, проявляющие чрезмерную доверчивость, подобны детям, которые верят в то, что рядом всегда будет кто-то, кто решит все их проблемы.

Основной стратегией мошенников, по словам Афанасьевой, является способность войти в доверие, создавая у человека ощущение, что между ними уже существует некая общность. Для этого мошенники часто затрагивают темы, которые наиболее волнуют людей, такие как здоровье близких или вопросы недвижимости — аспекты, которые напрямую связаны с безопасностью и благополучием человека.