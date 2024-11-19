Чижик-Пыжик стал одним из главных символов Петербурга 30 лет назад

Памятник Чижик-Пыжик отметил своё 30-летие. Малая, но яркая скульптура, расположенная у Первого Инженерного моста на набережной реки Фонтанки, была установлена в 1994 году и с тех пор стала символом Петербурга.

Идея увековечить образ Чижика-Пыжика зародилась еще в XIX веке. Всё началось с Императорского училища правоведения, расположенного в доме №6 на набережной Фонтанки, где с 1835 по 1918 годы учились студенты в зелёной форме с жёлтыми петлицами и обшлагами, а зимой носили шапки из пыжика. По слухам, из-за схожести внешнего вида с оперением птиц, студентов училища прозвали «чижиками-пыжиками».

Позже, в XX веке, писатель Андрей Битов, во время Фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», предложил идею создать памятник, который стал бы символом петербургской иронии и юмора. Скульптуру создали грузинский режиссёр, сценарист и скульптор Резо Габриадзе и архитектор Вячеслав Бухаев.

Несмотря на свою скромную высоту — всего 11 сантиметров, Чижик-Пыжик стал любимым объектом для горожан и туристов. Это один из самых маленьких памятников города, весом всего 5 килограммов, но его популярность далеко выходит за пределы Санкт-Петербурга. Скульптура не только украшает город, но и является объектом городских суеверий: многие верят, что, подкинув монету к птичке, можно загадать желание, и оно сбудется.

Чижик-Пыжик по праву считается одной из самых необычных и трогательных достопримечательностей Петербурга, ставшей не только частью городской культуры, но и символом доброты, юмора и народных традиций.