  • 18+

  • Сегодня

    20.11.24, Ср

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.94 €105.46 ¥13.76

Чижик-Пыжик стал одним из главных символов Петербурга 30 лет назад

Фото: скриншот видео из Youtube-канала 1tvnetru

Памятник Чижик-Пыжик отметил своё 30-летие. Малая, но яркая скульптура, расположенная у Первого Инженерного моста на набережной реки Фонтанки, была установлена в 1994 году и с тех пор стала символом Петербурга.

Идея увековечить образ Чижика-Пыжика зародилась еще в XIX веке. Всё началось с Императорского училища правоведения, расположенного в доме №6 на набережной Фонтанки, где с 1835 по 1918 годы учились студенты в зелёной форме с жёлтыми петлицами и обшлагами, а зимой носили шапки из пыжика. По слухам, из-за схожести внешнего вида с оперением птиц, студентов училища прозвали «чижиками-пыжиками».

Позже, в XX веке, писатель Андрей Битов, во время Фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», предложил идею создать памятник, который стал бы символом петербургской иронии и юмора. Скульптуру создали грузинский режиссёр, сценарист и скульптор Резо Габриадзе и архитектор Вячеслав Бухаев.

Чижик-Пыжик стал одним из главных символов Петербурга 30 лет назад
Фото: скриншот видео из Youtube-канала 1tvnetru

 

Несмотря на свою скромную высоту — всего 11 сантиметров, Чижик-Пыжик стал любимым объектом для горожан и туристов. Это один из самых маленьких памятников города, весом всего 5 килограммов, но его популярность далеко выходит за пределы Санкт-Петербурга. Скульптура не только украшает город, но и является объектом городских суеверий: многие верят, что, подкинув монету к птичке, можно загадать желание, и оно сбудется.

 

Чижик-Пыжик стал одним из главных символов Петербурга 30 лет назад
Фото: скриншот видео из Youtube-канала 1tvnetru

 

Чижик-Пыжик по праву считается одной из самых необычных и трогательных достопримечательностей Петербурга, ставшей не только частью городской культуры, но и символом доброты, юмора и народных традиций.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В «Петербургтеплоэнерго» готовятся ввести ограничение горячего водоснабжения бюджетной организации Ленинградской области

В «Петербургтеплоэнерго» готовятся ввести ограничение горячего водоснабжения бюджетной организации Ленинградской областиВсе новости
В ООО «Петербургтеплоэнерго» приняли непростое решение – ввести ограничение подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения для одного из бюджетных учреждений Подпорожского района Ленинградской области – ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница». Соответствующее уведомление компания направила по причине образовавшейся просроченной задолженности лечебного учреждения на сумму более 2,2 млн руб. На такую...
Подробнее

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировкаНовости
В городе Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка, организованная администрацией Курортного района совместно с ООО «Петербургтеплоэнерго». По условиям тренировки сотрудники «Петербургтеплоэнерго» вместе со специалистами других ресурсоснабжающих организаций отработали действия по устранению технологического нарушения, вызванного падением давления в трубопроводе. Координировали действия участников тренировки представители Администрации Курортного района через созданный оперативный штаб.   Быстрые, выверенные...
Подробнее