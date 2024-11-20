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В Петербурге модернизируют контроль за движением общественного транспорта

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

В Петербурге начнется усовершенствование системы мониторинга и управления общественным транспортом. В рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» подписали соглашение между председателем комитета по транспорту города Валентином Енокаевым и генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем.

Документ определяет стратегическое партнерство, направленное на расширение использования информационных технологий и навигационных систем, основанных на базе государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Петербурге.

Целью нового соглашения является развитие системы мониторинга транспортных потоков в городе, охватывающее как наземные, так и внеуличные перевозки, включая такси, пригородные поезда и автобусы, работающие на межгородских и международных маршрутах.

«Петербург традиционно занимает лидирующие позиции среди российских регионов по внедрению навигационных технологий на транспорте. Мы нацелены на использование самых современных решений для онлайн-мониторинга и эффективного управления транспортным комплексом», — заявил Валентин Енокаев.

В рамках соглашения планируется интегрировать петербургскую Автоматизированную систему управления городским и пригородным транспортом с Федеральной навигационно-информационной системой и Системой контроля пассажирских перевозок. Эти цифровые платформы, разрабатываемые АО «ГЛОНАСС» совместно с Министерством транспорта России, направлены на повышение безопасности и эффективности работы общественного транспорта.

Внедрение новых технологий обеспечит пассажиров более качественной и точной информацией о маршрутах и расписаниях, что сделает их поездки не только комфортными, но и более предсказуемыми.

На данный момент 5242 городских автобуса, а также 832 трамвая и 836 троллейбусов в Петербурге уже оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет эффективно отслеживать их местоположение и улучшать управление транспортным потоком в режиме реального времени.

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