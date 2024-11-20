Почему петербуржцам могут занижать пенсию: юрист назвала три главные причины невыплат

В Петербурге пенсионерам, особенно тем, кто только готовится выйти на пенсию, стоит внимательно подходить к сбору необходимых документов. Юрист Ирина Сивакова в своем Telegram-канале предупредила горожан о трех основных причинах, из-за которых выплаты могут оказаться заниженными, а размер пенсии — меньше, чем ожидалось.

1. Неполный пакет документов

Первая и наиболее частая проблема, по словам юриста, заключается в неполном пакете документов при подаче заявления на пенсию. Некоторые пенсионеры могут забыть предоставить важную информацию о периодах работы до 2002 года или о нерабочих периодах, которые также влияют на общий трудовой стаж. Отсутствие этих данных может привести к тому, что на протяжении длительного времени выплаты будут начисляться с ошибками, а пенсионер не получит положенные средства. Исправить эту ситуацию не всегда просто, и процесс может занять много времени.

2. Ошибки в документах

Вторая причина — ошибки в документах. Иногда неточности, даже не зависящие от самого пенсионера, могут привести к недоучету рабочих лет или к отсутствию информации о стаже. Особенно важно внимательно проверять все справки и документы, чтобы избежать ситуаций, когда документы становятся «пустыми» для Пенсионного фонда России. Ошибки, обнаруженные спустя годы, могут сильно повлиять на размер пенсионных выплат.

3. Проблемы с данными на индивидуальном лицевом счете в СФР

Третья причина связана с данными на индивидуальном лицевом счете в СФР. От правильности этих данных напрямую зависит расчет пенсии, особенно если речь идет о взносах, сделанных после 2002 года. Ошибки, допущенные работодателем или при оформлении документов, могут привести к занижению суммы пенсии. Юрист подчеркивает, что чем больше времени прошло с момента выявления ошибки, тем сложнее ее исправить, поэтому важно проверять все данные заранее.