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Экономист Игорь Балынин оценил повышение социальных пенсий в 2025 году как справедливое

Фото: Baltphoto

В 2025 году размер социальных пенсий в России вырастет на 15% и составит 15 456 рублей, что значительно превышает прогнозируемый уровень инфляции. Такой шаг, по мнению экономиста Игоря Балынина, является справедливым, так как повышение пенсий будет выше темпов роста цен. Это заявление Балынин сделал в интервью для «Газеты.Ru», пояснив, что индексация социальной пенсии является адекватной и необходимой мерой в условиях экономической ситуации.

По словам эксперта, социальные пенсии назначаются гражданам, которые не могут претендовать на страховую пенсию, либо в связи с отсутствием необходимого стажа или пенсионных баллов. В частности, для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет размер социальной пенсии в 2025 году составит 7 689,83 рубля, если у них не накоплен достаточный страховой стаж для получения страховой пенсии.

Балынин также отметил, что повышение социальных пенсий будет важным шагом для обеспечения минимального уровня дохода граждан, которые не могут рассчитывать на более высокие страховые выплаты. Он напомнил, что если сумма социальной пенсии не достигает прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, пенсионерам будет назначена дополнительная социальная доплата, которая обеспечит выплату на уровне минимально необходимого дохода.

 

 

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