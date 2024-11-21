Россиянам рассказали, как короткие видеоролики влияют на мозг

Эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как короткие видеоролики и частое переключение между различными источниками информации влияют на когнитивные функции человека. По ее словам, подобное поведение влекет за собой проблемы с концентрацией и снижением способности к глубокому восприятию информации.

Одним из факторов, способствующих этому, является использование смартфонов и телевизоров одновременно. Исследования показывают, что такой подход разделяет внимание человека, заставляя его постоянно переключаться с одного источника информации на другой.

«Если такое поведение происходит изредка, ничего страшного в этом нет. Однако если человек, будь то ребенок, подросток или взрослый, регулярно занимается даблскринвотчингом — то есть одновременно использует два экрана — вырабатывается привычка частых переключений», — объяснила Пойманова.

Это, по словам специалиста, постепенно формирует нейронные связи, которые закрепляют этот паттерн поведения. В результате становится сложно сосредоточиться на более сложных задачах, таких как чтение учебных материалов или глубокое изучение текста.