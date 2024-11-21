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В Ленобласти изымут подвалы для создания бомбоубежищ

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Ленинградской области власти приняли решение изымать заглубленные подвальные помещения для преобразования их в укрытия, предназначенные для обеспечения безопасности жителей региона в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 21 ноября.

Губернатор подчеркнул, что в связи с повышенными угрозами безопасности региона, время для обсуждений и споров отсутствует, и соответствующее решение будет оформлено оперативным штабом. По его словам, помещения, которые будут изъяты и отремонтированы для нужд гражданской обороны, впоследствии смогут быть использованы молодежными и социальными клубами, а также волонтерскими организациями.

Этот шаг является частью широкой программы по улучшению инфраструктуры безопасности в регионе. Ранее губернатор поручил завершить передачу всех бомбоубежищ на баланс муниципальных властей до 1 декабря текущего года.

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