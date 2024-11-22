В рамках подготовки к финалу чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» руководитель отдела экспериментальных проектов ГК «Геоскан» Маргарита Бакустина провела профориентационную лекцию «Как найти себя в мире беспилотников» для студентов Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа, которые обучаются по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Спикер отметила востребованные отрасли, где используются беспилотные технологии: разведка месторождений, сельское хозяйство, таксация лесов, кадастр, строительство, энергетика и другие. Потребность в специалистах, разбирающихся в БАС, существует в каждой из этих отраслей, а специфика деятельности — уникальна, поэтому каждый из слушателей может выбрать близкую для себя сферу для профессиональной реализации после колледжа или вуза. Также можно освоить смежную специальность и стать инженером-конструктором, проектировщиком, разработчиком, программистом, геодезистом или специалистом по сервисному и техническому обслуживанию БАС — нехватка этих специалистов также существует в отрасли.

По словам эксперта, один из способов повысить свои компетенции и приобрести практический опыт еще во время учебы в колледже — участие в чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы». ГК «Геоскан» поддерживает четыре компетенции, в задания которых включены модули по беспилотным технологиям и обработке данных с БВС: Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов, Цифровое земледелие, Геопространственная цифровая инженерия и Технологии развития городов и территорий.

Кроме того, Маргарита Бакустина подробно рассказала о том, как студенты могут получить уже не соревновательный, а реальный опыт работы в компании, попав на стажировку в ГК «Геоскан».