Вице-губернатор Поляков рассказал о новой форме работников в сфере транспорта

В Петербурге в Музее железных дорог прошел уникальный показ транспортной моды, в рамках которого представили форму для работников различных видов транспорта города. Компании железнодорожного, воздушного, городского, подземного и речного транспорта продемонстрировали свои новые униформы, а также исторические образцы из музейных коллекций.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, дефиле, в первую очередь, отражает принадлежность к определенной компании и играет важную роль в корпоративном имидже. На подиуме были представлены разнообразные модели: от формы машинистов и капитанов до униформы для водителей троллейбусов, трамваев, проводников и бортпроводников. Также в программе показа можно было увидеть исторические образцы униформы, ставшие неотъемлемой частью коллекций музея.

«Форменная одежда — это не только эстетическая составляющая, но и важная часть корпоративной идентичности. Сегодня она служит важным элементом имиджа, подчеркивая принадлежность сотрудников к той или иной сфере обслуживания», — отметил Поляков.

Вице-губернатор также анонсировал запуск конкурса для петербургских дизайнеров, которые будут разрабатывать новый стиль форменной одежды для работников общественного транспорта города. Лучшие работы, по словам Полякова, планируется представить на ежегодном фестивале «ТранспортФест», который состоится в мае 2025 года.