Тихая эпидемия: в Петербурге зафиксировали рост заболеваемости ХОБЛ

В Петербурге продолжает расти число случаев хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), и по состоянию на август 2024 года диагноз был поставлен 91 000 жителям города. Прогнозируется, что к концу года это число превысит показатели 2023 года, когда болезнь была диагностирована у более 105 000 человек.

ХОБЛ называют «тихой эпидемией», поскольку многие пациенты не замечают ее первые симптомы — кашель, одышку и снижение выносливости — и обращаются к врачам, когда болезнь уже достигла тяжелой стадии. Основными факторами риска являются курение и загрязнение воздуха, а также работа в условиях, вредных для дыхательных путей. Врачи подчеркивают, что заядлые курильщики старше 40 лет и сотрудники промышленных предприятий особенно подвержены заболеванию.

Профилактика ХОБЛ включает отказ от курения, регулярные физические упражнения, правильное питание и диспансеризацию. Важную роль в лечении болезни играет индивидуальный подход к терапии, особенно для пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, эксперты акцентируют внимание на необходимости государственной политики, направленной на борьбу с курением, а также использование новых технологий, включая искусственный интеллект, для более ранней диагностики ХОБЛ.