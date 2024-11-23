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Мультимедийное световое шоу состоится 7 и 8 декабря на Дворцовой площади

Фото: t.me/Piotrovsky

С 7 по 8 декабря в Петербурге в рамках Дней Эрмитажа, состоится уникальное мультимедийное световое шоу, которое преобразит фасады зданий на Дворцовой площади в настоящий экран площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. В эти два дня жители и гости города смогут увидеть невероятное 3D-представление, которое объединит свет, видеоарт и музыку в масштабной и захватывающей форме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Первая часть шоу будет посвящена великому русскому поэту и писателю Александру Пушкину, в честь 225-летия со дня его рождения. Мультимедийный спектакль «Пушкин» расскажет об одном из самых ярких и влиятельных деятелей российской культуры. Визуальные эффекты, использующие последние достижения в области видеомэппинга, будут сопровождаться музыкальными произведениями великих композиторов — Петра Чайковского, Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова.

Кроме того, в рамках праздника на площади также будут представлены работы финалистов конкурса «Страна СВЕТА». В этом году на конкурс поступило 136 заявок, и все эти работы, выполненные в жанре видеомэппинга, будут продемонстрированы публике на гигантских экранах фасадов Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса.

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