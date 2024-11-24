Появились подробности рациона питания таинственного питомца из Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк продолжает интриговать своих подписчиков в социальных сетях, не раскрывая тайну своего нового питомца. На днях сотрудники зоопарка опубликовали новое фото с загадочным рационом таинственного зверя, который недавно поселился в зоопарке. На снимке можно увидеть разнообразие овощей, фруктов, орехов и других лакомств, которые составляют меню загадочного животного.

Загадка вокруг нового питомца зоопарка породила бурю обсуждений среди подписчиков. Ранее в соцсетях было опубликовано фото шубки зверя, на которое пользователи сразу начали выдвигать гипотезы о том, кто может быть этот новый обитатель зоопарка. В комментариях высказывались версии, что это может быть детеныш мунтжака, пекари, тапир, оленёнок или сумчатая куница.

Однако сотрудники зоопарка решили сохранить интригу и не раскрыли, кто из предполагаемых вариантов является правильным. Вместо этого была опубликована новая подсказка — фото с подробностями рациона животного. Среди продуктов, которые питается таинственный питомец, оказались зелень, хурма, орехи, сельдерей и сушеный инжир.