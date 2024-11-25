Медики и депутаты Петербурга предложили новые пути борьбы с ХОБЛ

В Мариинском дворце Петербурга прошел круглый стол на тему «Системный подход к проблеме хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Инновационные решения в Санкт-Петербурге».

Мероприятие собрало представителей медицинского сообщества, исполнительной власти и депутатов петербургского парламента. В числе участников были депутаты Законодательного собрания Елена Киселёва, Александр Ржаненков и Павел Иткин, а также главные специалисты в области медицины города.

К участникам круглого стола обратился депутат Павел Иткин, который зачитал приветственное слово председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского.

В своем обращении Бельский подчеркнул важность своевременного выявления и лечения ХОБЛ, отметив, что без адекватного медицинского вмешательства эта болезнь может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая инвалидность и смерть. Он отметил, что ХОБЛ — это болезнь, которая на ранних стадиях трудно поддается диагностике, и на сегодняшний день остается одной из ведущих причин смертности от заболеваний дыхательной системы как в России, так и в мире.

«Мы должны разрабатывать и внедрять эффективные меры для раннего выявления и качественного лечения этих пациентов», — сказал Бельский в своем послании.

Идея проведения круглого стола возникла после обращения к спикеру петербургского парламента главного внештатного пульмонолога города Ольги Титовой. В рамках личного приема она поделилась с Александром Бельским тревожной информацией о росте случаев ХОБЛ в Петербурге, а также о последствиях, которые эта болезнь может иметь для граждан. ХОБЛ представляет собой воспаление дыхательных путей и прогрессирует, со временем ухудшая способность легких к нормальному функционированию.

Эта болезнь может оставаться незамеченной на ранних стадиях, но, как показывают статистические данные, она занимает третье место среди причин смертности от заболеваний дыхательной системы в России и за рубежом. По оценкам экспертов, каждый четвертый пациент с ХОБЛ становится инвалидом в течение десяти лет.

На встрече участники обсудили перспективы реализации национального проекта «Здравоохранение», а также необходимость дальнейшего совершенствования законодательства на региональном и федеральном уровнях. Особое внимание уделили вопросам диспансерного наблюдения за пациентами с ХОБЛ, обеспечению лекарственной терапии и снижению социального бремени заболевания.