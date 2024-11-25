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Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге прошел заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Были представлены четыре дисциплины: танцы на льду, мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.

Женское одиночное катание

Победительницей этапа стала Алина Горбачёва, которая безупречно исполнила прыжок ультра-си в произвольной программе. Это её первая победа на этапе Гран-при России.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Алина Горбачёва. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Вероника Яметова заняла второе место, уже в пятый раз подряд в серии Гран-при. Бронзовую медаль и свои первые 200 тысяч рублей призовых на взрослом уровне завоевала Софья Важнова.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Вероника Яметова. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Неприятный случай произошел с воспитанницей Этери Тутберидзе. После короткой программы среди женщин лидировала Софья Акатьева, но её произвольная оказалась неудачной. Во время разминки она успешно выполнила четверной тулуп, однако в прокате допустила ошибку и потеряла лидерство.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Софья Акатьева. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Пятёрка сильнейших:

  1. Алина Горбачёва — 234,58
  2. Вероника Яметова — 213,39
  3. Софья Важнова — 208,49
  4. Софья Муравьёва — 205,85
  5. Софья Акатьева — 203,67
Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Софья Важнова. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Мужское одиночное катание

В произвольной программе Владислав Дикиджи увеличил своё преимущество и набрал более 200 баллов за прокат, что позволило ему превзойти отметку 300+ по общей сумме. Он выполнил пять прыжков ультра-си: сольный четверной лутц и флип, два четверных сальхова в каскадах и тройной аксель (второй в каскаде после тройного лутца).

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Владислав Дикиджи. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Дмитрий Алиев показал интересный прокат с музыкальными акцентами. В воскресенье он заслуженно завоевал серебряную медаль.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Дмитрий Алиев. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин, который уверенно шёл вторым после короткой программы, но в произвольной пропустил вперёд Алиева. Спортсмен допустил несколько незначительных ошибок.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Глеб Лутфуллин. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Пятёрка сильнейших:

  1. Владислав Дикиджи — 302,47
  2. Дмитрий Алиев — 272,68
  3. Глеб Лутфуллин — 267,14
  4. Андрей Мозалёв — 262,22
  5. Михаил Терновский — 256,61

Парное катание

Мишина и Галлямов получили высокие надбавки за большинство элементов. Однако на одном из прыжков был зафиксирован недокрут на четверть, но это не помешало им занять первое место.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Бойкова и Козловский, напротив, столкнулись с трудностями. Партнёр допустил ошибки в прыжках, выбросе и поддержке.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Замыкают тройку сильнейших Ясмина Кадырова и Илья Миронов, которые показали достойный результат.

Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников
Ясмина Кадырова / Илья Миронов. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Итоги соревнования:

  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 239,05
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 216,35
  3. Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 193,32

Танцы на льду

В соревнованиях по танцам на льду Худайбердиева и Базин одержали верх над Кагановской и Некрасовым. За все элементы они получили высокие надбавки и в итоге заработали самые высокие оценки как за технику, так и за компоненты.

Тройку призёров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Пятёрка сильнейших:

  1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 207,81
  2. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 205,74
  3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 201,50
  4. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 197,71
  5. Анна Щербакова / Егор Гончаров — 191,78
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