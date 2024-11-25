Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников

В Петербурге прошел заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Были представлены четыре дисциплины: танцы на льду, мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.

Женское одиночное катание

Победительницей этапа стала Алина Горбачёва, которая безупречно исполнила прыжок ультра-си в произвольной программе. Это её первая победа на этапе Гран-при России.

Вероника Яметова заняла второе место, уже в пятый раз подряд в серии Гран-при. Бронзовую медаль и свои первые 200 тысяч рублей призовых на взрослом уровне завоевала Софья Важнова.

Неприятный случай произошел с воспитанницей Этери Тутберидзе. После короткой программы среди женщин лидировала Софья Акатьева, но её произвольная оказалась неудачной. Во время разминки она успешно выполнила четверной тулуп, однако в прокате допустила ошибку и потеряла лидерство.

Пятёрка сильнейших:

Алина Горбачёва — 234,58 Вероника Яметова — 213,39 Софья Важнова — 208,49 Софья Муравьёва — 205,85 Софья Акатьева — 203,67

Мужское одиночное катание

В произвольной программе Владислав Дикиджи увеличил своё преимущество и набрал более 200 баллов за прокат, что позволило ему превзойти отметку 300+ по общей сумме. Он выполнил пять прыжков ультра-си: сольный четверной лутц и флип, два четверных сальхова в каскадах и тройной аксель (второй в каскаде после тройного лутца).

Дмитрий Алиев показал интересный прокат с музыкальными акцентами. В воскресенье он заслуженно завоевал серебряную медаль.

Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин, который уверенно шёл вторым после короткой программы, но в произвольной пропустил вперёд Алиева. Спортсмен допустил несколько незначительных ошибок.

Пятёрка сильнейших:

Владислав Дикиджи — 302,47 Дмитрий Алиев — 272,68 Глеб Лутфуллин — 267,14 Андрей Мозалёв — 262,22 Михаил Терновский — 256,61

Парное катание

Мишина и Галлямов получили высокие надбавки за большинство элементов. Однако на одном из прыжков был зафиксирован недокрут на четверть, но это не помешало им занять первое место.

Бойкова и Козловский, напротив, столкнулись с трудностями. Партнёр допустил ошибки в прыжках, выбросе и поддержке.

Замыкают тройку сильнейших Ясмина Кадырова и Илья Миронов, которые показали достойный результат.

Итоги соревнования:

Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 239,05 Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 216,35 Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 193,32

Танцы на льду

В соревнованиях по танцам на льду Худайбердиева и Базин одержали верх над Кагановской и Некрасовым. За все элементы они получили высокие надбавки и в итоге заработали самые высокие оценки как за технику, так и за компоненты.

Тройку призёров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Пятёрка сильнейших: