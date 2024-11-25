Гран-при по фигурному катанию в Петербурге: итоги, победители и баллы участников

В Петербурге прошел заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Были представлены четыре дисциплины: танцы на льду, мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.
Женское одиночное катание
Победительницей этапа стала Алина Горбачёва, которая безупречно исполнила прыжок ультра-си в произвольной программе. Это её первая победа на этапе Гран-при России.
Вероника Яметова заняла второе место, уже в пятый раз подряд в серии Гран-при. Бронзовую медаль и свои первые 200 тысяч рублей призовых на взрослом уровне завоевала Софья Важнова.
Неприятный случай произошел с воспитанницей Этери Тутберидзе. После короткой программы среди женщин лидировала Софья Акатьева, но её произвольная оказалась неудачной. Во время разминки она успешно выполнила четверной тулуп, однако в прокате допустила ошибку и потеряла лидерство.
Пятёрка сильнейших:
- Алина Горбачёва — 234,58
- Вероника Яметова — 213,39
- Софья Важнова — 208,49
- Софья Муравьёва — 205,85
- Софья Акатьева — 203,67
Мужское одиночное катание
В произвольной программе Владислав Дикиджи увеличил своё преимущество и набрал более 200 баллов за прокат, что позволило ему превзойти отметку 300+ по общей сумме. Он выполнил пять прыжков ультра-си: сольный четверной лутц и флип, два четверных сальхова в каскадах и тройной аксель (второй в каскаде после тройного лутца).
Дмитрий Алиев показал интересный прокат с музыкальными акцентами. В воскресенье он заслуженно завоевал серебряную медаль.
Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин, который уверенно шёл вторым после короткой программы, но в произвольной пропустил вперёд Алиева. Спортсмен допустил несколько незначительных ошибок.
Пятёрка сильнейших:
- Владислав Дикиджи — 302,47
- Дмитрий Алиев — 272,68
- Глеб Лутфуллин — 267,14
- Андрей Мозалёв — 262,22
- Михаил Терновский — 256,61
Парное катание
Мишина и Галлямов получили высокие надбавки за большинство элементов. Однако на одном из прыжков был зафиксирован недокрут на четверть, но это не помешало им занять первое место.
Бойкова и Козловский, напротив, столкнулись с трудностями. Партнёр допустил ошибки в прыжках, выбросе и поддержке.
Замыкают тройку сильнейших Ясмина Кадырова и Илья Миронов, которые показали достойный результат.
Итоги соревнования:
- Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 239,05
- Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 216,35
- Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 193,32
Танцы на льду
В соревнованиях по танцам на льду Худайбердиева и Базин одержали верх над Кагановской и Некрасовым. За все элементы они получили высокие надбавки и в итоге заработали самые высокие оценки как за технику, так и за компоненты.
Тройку призёров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Пятёрка сильнейших:
- Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 207,81
- Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 205,74
- Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 201,50
- Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 197,71
- Анна Щербакова / Егор Гончаров — 191,78