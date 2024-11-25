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С Нижнего Большого Суздальского озера убраны незаконно установленные понтоны

По требованию природоохранной прокуратуры Петербурга с Нижнего Большого Суздальского озера были демонтированы незаконно размещенные плавучие конструкции. Проверку соблюдения водного законодательства на этом объекте провели сотрудники прокуратуры с участием экспертов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города. Об этом сообщили Аргументы Недели -Санкт-Петербург.

С Нижнего Большого Суздальского озера убраны незаконно установленные понтоны
Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

В ходе проверки выяснилось, что на озере находились понтоны, которые не имели необходимых разрешений на установку. Эти плавучие сооружения были размещены без договоров водопользования, что является нарушением законодательства. О факте нарушения сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В результате проверки природоохранный прокурор подал иск в суд, требуя запретить использование водной территории без соответствующих документов. Суд удовлетворил иск, и собственнику понтонов было запрещено продолжать их эксплуатацию на озере.

На данный момент судебное решение приведено в исполнение, и незаконно установленные понтоны были убраны с водоема.

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