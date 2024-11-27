В Шушарах 12-летний ребёнок с ДЦП утонул в ванной

В Шушарах произошла трагедия, унесшая жизнь 12-летнего мальчика с диагнозом ДЦП. Звонок в скорую помощь поступил после того, как ребёнок, остававшийся без присмотра, захлебнулся водой в ванной. По всей видимости, это произошло из-за неосторожности родителей во время купания.

Когда медики прибыли на место, они попытались провести реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, спасти мальчика не удалось — он скончался на месте. Об инциденте стало известно позднее, когда правоохранительные органы начали расследование.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из имеющейся информации следует, что семья является полной, и на учёте в органах социальной защиты не состояла.