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Онколог Алексахина объяснила связь рака с наследственностью

Старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, кандидат биологических наук Светлана Алексахина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» раскрыла, как часто развитие онкологических заболеваний связано с наследственностью. По словам эксперта, вопрос о генетическом факторе в развитии рака зависит от типа опухоли, поскольку механизм возникновения болезни всегда имеет генетическую природу, но не всегда передается по наследству.

Онколог Алексахина объяснила связь рака с наследственностью
Фото: pxhere.com

«Наследственность играет важную роль, но это не всегда одинаково для разных типов опухолей. Например, для рака молочной железы, яичников и колоректального рака примерно 25% случаев могут быть связаны с наследственными факторами», — объяснила Алексахина.

Она уточнила, что в организме человека насчитывается около 25 тысяч генов, и каждый человек наследует по две копии каждого гена — одну от матери, другую от отца. В некоторых случаях, у одного из родителей может быть «ошибка» в одном из генов, которая затем передается детям. Однако эта ошибка не приводит к возникновению серьезных заболеваний в детстве. Большинство людей, унаследовавших такой дефект, в детстве и в юности развиваются нормально, не испытывая проблем со здоровьем. Проблемы могут возникать уже в возрасте 30-40 лет, когда дефектный ген начинает влиять на развитие опухоли.

 

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