Онколог Алексахина объяснила связь рака с наследственностью

Старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, кандидат биологических наук Светлана Алексахина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» раскрыла, как часто развитие онкологических заболеваний связано с наследственностью. По словам эксперта, вопрос о генетическом факторе в развитии рака зависит от типа опухоли, поскольку механизм возникновения болезни всегда имеет генетическую природу, но не всегда передается по наследству.

«Наследственность играет важную роль, но это не всегда одинаково для разных типов опухолей. Например, для рака молочной железы, яичников и колоректального рака примерно 25% случаев могут быть связаны с наследственными факторами», — объяснила Алексахина.

Она уточнила, что в организме человека насчитывается около 25 тысяч генов, и каждый человек наследует по две копии каждого гена — одну от матери, другую от отца. В некоторых случаях, у одного из родителей может быть «ошибка» в одном из генов, которая затем передается детям. Однако эта ошибка не приводит к возникновению серьезных заболеваний в детстве. Большинство людей, унаследовавших такой дефект, в детстве и в юности развиваются нормально, не испытывая проблем со здоровьем. Проблемы могут возникать уже в возрасте 30-40 лет, когда дефектный ген начинает влиять на развитие опухоли.