Перезапуск завода Toyota в Петербурге отложили на 2025 год

Перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге, который планировалось завершить в 2024 году, откладывается. Об этом сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Алексей Яковлев. По его словам, с большой долей вероятности завод не начнет работать до конца текущего года.

«До нового года остается совсем немного времени, и, скорее всего, завод не заработает в этом году», — заявил Яковлев на форуме «Российский промышленник».

Эти заявления противоречат ранее озвученным планам, когда исполняющий обязанности вице-премьера и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о намерении запустить производство автомобилей Aurus на территории бывшего завода Toyota в Петербурге до конца 2024 года.

По словам Мантурова, на площадке планировалось наладить производство новой линейки автомобилей бизнес-класса марки Aurus, а также наладить сотрудничество с зарубежным партнером для выпуска люксовых автомобилей.