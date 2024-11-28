REDMOND заговорил по-русски и заработал одобрение потребителей и экспертов

Производитель бытовой техники REDMOND, который недавно объявил о планах по русификации бренда, похоже, не прогадал, под конец года заработав премию «Выбор потребителей» в категории «Товары народного потребления» в номинации «Бытовая техника года».

Ежегодная премия вручалась в пятнадцатый раз, а экспертному совету пришлось рассмотреть 500 заявок. Учредители премии отмечают, что решающими факторами для человека при выборе товара или услуги неизменно являются качество продукта и сервис, который сопровождает покупку и дальнейшую эксплуатацию. Именно на эти моменты профессиональное жюри обращает внимание в первую очередь.

Игроки рынка и эксперты признают, что во многих сферах россияне все чаще отдают предпочтение отечественным товарам. Так, по данным СМИ со ссылкой на Группу «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2024 года интерес покупателей вырос к отечественным брендам именно в сегменте бытовой техники. Этому во многом способствовали расширенная гарантия, уверенность, что всегда найдутся необходимые расходники и детали, а также система онлайн-поддержки и другие факторы, которые сегодня играют не в пользу зарубежного товара. Видимо, в стремлении стать еще ближе к потребителю REDMOND объявил недавно о русификации бренда — на полках уже стала появляться продукция компании с кириллическим написанием торговой марки. В самой компании присуждение каких-либо премий расценивают как обратную связь от потребителя и экспертного сообщества, которая поможет развиваться дальше.

«Для эффективного развития B2C-бизнеса необходим взгляд со стороны, оценка пользователей и экспертов. Поэтому в REDMOND существуют всевозможные формы получения обратной связи от покупателей: они могут прийти в фирменный магазин, позвонить по горячей линии, оставить запрос в аккаунте компании в социальных сетях. По этой же причине регулярно представляем устройства и концепции на суд экспертного сообщества, чтобы получить независимую оценку и подтверждение своих лидерских позиций и правильно выбранного вектора развития», — поделился директор по маркетингу компании Алексей Сапин.

«Заговоривший» с покупателями на родном языке REDMOND под конец текущего года удостоился еще целого ряда премий, среди которых «Народная марка № 1 в России», где лауреаты определяются путем прямого подсчета потребительских голосов. Компанию назвало лучшей наибольшее число респондентов сразу в двух категориях — «Мультиварка» и «Электрогриль».

В компании отмечают, что сегодня 70 миллионов семей в мире пользуются техникой REDMOND, доверяют ей, следят за новинками бренда. «А независимые премии и мнения экспертов дополнительно укрепляют людей в их выборе. Так что главная задача компании в 2025 году — максимально оправдывать это доверие и стремиться к большему — расширять функционал и повышать надежность создаваемой техники, облегчая таким образом жизнь людей», — подчеркнул, делясь планами, Алексей Сапин.