В Выборге с 2025 года введут туристический налог

С 2025 года в Выборге, который является одной из главных туристических достопримечательностей Ленинградской области, начнет действовать туристический налог. Это решение было озвучено администрацией Выборгского района и уже вызвало широкий интерес среди местных жителей и гостей города. Об этом сообщил IVBG.

Новый налог составит 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях, но не менее 100 рублей за одну ночь. В будущем ставка налога будет постепенно увеличиваться. Так, с 2029 года и далее она достигнет 5%.

По оценкам местных властей, введение туристического налога может принести в бюджет Выборга более 20 миллионов рублей ежегодно, что позволит улучшить инфраструктуру и развивать туристическую сферу. Новый налог также станет дополнительным источником финансирования для повышения качества обслуживания туристов и реализации различных проектов, направленных на сохранение исторического и культурного наследия города.