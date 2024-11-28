Депутат Мельникова назвала культуру основой для укрепления общества Петербурга

В Мариинском дворце Петербурга состоялись депутатские слушания на тему «Культурная столица: миссия или фигура речи?», которые собрали представителей культуры, науки и искусства не только из Петербурга, но и из других регионов России.

Мероприятие было организовано в рамках Съезда Российского творческого союза работников культуры и стало значимым событием для обсуждения культурных и научных вопросов, стоящих перед страной.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский направил приветственное слово участникам слушаний через депутата Законодательного собрания Петербурга и заслуженную артистку Российской Федерации Анастасию Мельникову. В своем обращении Бельский подчеркнул, что статус культурной столицы накладывает на Петербург особую ответственность. Город должен быть лидером в развитии российской культуры и привлекать внимание к её важности для всего общества. В своей речи Бельский отметил, что необходимо максимально использовать историко-культурный потенциал Петербурга для развития города, его брендов и патриотического воспитания молодёжи. Это также играет важную роль в поддержке пожилых граждан и формировании социальной гармонии. Депутаты Законодательного собрания, как заверил Бельский, всегда готовы выслушать предложения и идеи работников культуры, что поможет улучшить культурную жизнь города и страны.

От себя Анастасия Мельникова выразила благодарность участникам слушаний за их ежедневный труд, направленный на развитие отечественной культуры, искусства и науки. Она подчеркнула, что культура является основой для укрепления общества и развития всех других его сфер, добавив, что без культуры невозможна гармония и устойчивое развитие социальной жизни.

Приветственные слова для участников конференции также произнесли председатель Российского творческого союза работников культуры Анатолий Константинов, депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко, а также профессор Высшей школы экономики Григорий Тульчинский.

Основной темой обсуждения на встрече стали вопросы, связанные с развитием суверенного российского государства, обеспечением его независимости в различных сферах, включая экономику, технологии и культуру. Участники встречи обсудили роль Петербурга в этом процессе, а также возможные пути законодательного регулирования, направленные на усиление культурного влияния города.

Особое внимание уделили вопросам сохранения традиционных духовных и культурных ценностей Петербурга, его брендирования и продвижения на международной арене. Важным аспектом обсуждения стала задача формирования креативной среды в городе, что, по мнению участников слушаний, может способствовать консолидации научного и культурного потенциала как Петербурга, так и всей страны. Слушания стали платформой для конструктивного обмена идеями и выработки предложений, которые могут повлиять на будущее развитие культурной и научной сферы России.