В Пулково возобновят рейсы на популярный среди туристов остров

В 2025 году петербургский аэропорт «Пулково» вновь откроет прямые рейсы на китайский остров Хайнань, маршрут которых был приостановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор «Пулково»), планируется запуск двух рейсов в неделю в январе или феврале следующего года. Эти рейсы будут направляться в два международных аэропорта Китая: «Хайкоу Мэйлань», расположенный на севере острова, и «Санья Феникс» на юге.

Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании ВВСС, в интервью «Ведомостям Северо-Запад» подчеркнула, что Хайнань является популярным туристическим направлением, в первую очередь привлекающим любителей пляжного отдыха. Остров также рассматривается как альтернатива традиционным туристическим направлениям, таким как Таиланд.

«Мы уверены, что спрос на рейсы в Хайнань будет высоким», — отметила она.

Помимо пляжей, Хайнань славится своими санаториями и курортами, что делает его привлекательным для туристов, интересующихся медицинским туризмом. Вопрос о том, какие авиакомпании будут осуществлять рейсы на новое китайское направление, пока не раскрыт. Однако известно, что рейсы будут выполняться как отечественными, так и международными авиакомпаниями.