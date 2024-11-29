В Петербурге начнут использовать дроны для борьбы с борщевиком

С 2025 года в Петербурге планируется внедрить инновационные методы борьбы с агрессивным сорняком — борщевиком. Власти города собираются использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы видеонаблюдения с нейросетевой аналитикой для более эффективного выявления и устранения этого растения в городской среде. Об этом сообщили «Аргументы Недели — Санкт-Петербург».

Как сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Геращенко, в 2024 году в городе уже было установлено восемь комплексов с нейросетевой видеоаналитикой. Эти устройства способны выявлять различные нарушения, такие как несанкционированные надписи на зданиях, нарушение состояния фасадов, а также мусорные свалки и переполненные контейнеры для отходов. Технология, которая продемонстрировала свою эффективность в различных сферах городской жизни, теперь будет адаптирована для борьбы с борщевиком.

В ближайшее время планируется расширение системы видеонаблюдения, охватывающей город, до 20 000 камер. С помощью этих устройств будет возможно выявлять сорняки на участках, которые принадлежат частным собственникам, и оперативно налагать штрафы за их несанкционированное распространение.

Помимо этого, ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) начала подготовку специалистов по управлению дронами для контроля за труднодоступными территориями. БПЛА смогут облетать участки, на которых растет борщевик, в том числе на земельных участках, куда невозможно добраться пешим путем. На данный момент получены все необходимые разрешения от Минобороны и ФСБ для проведения облётов в черте города. Для этой задачи разрабатываются специальные маршруты для дронов, чтобы максимально эффективно контролировать территории, где могут расти опасные растения.