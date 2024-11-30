Кому поднимут пенсию в России в 2025 году: что ожидать пенсионерам

В конце ноября 2024 года Государственная Дума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования на 2025 год и плановый период на 2026-2027 годы. Как рассказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романченко, в рамках этого документа предусмотрено значительное повышение выплат пенсионерам, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно нововведениям, с начала следующего года пенсии для определённых категорий граждан будут проиндексированы на 7,3%. Эта мера затронет не только неработающих пенсионеров, но и работающих, что станет важным шагом для последних, так как повышение для них будет произведено впервые за последние десять лет.

Что изменится в размерах пенсионных выплат?

С 1 января 2025 года фиксированный размер страхового пособия для граждан, достигших пенсионного возраста, составит 8 728 рублей 73 копейки. Кроме того, пенсионный коэффициент, который используется для расчёта пенсий, увеличится с 133,05 до 142,76 рублей. Это повлияет на средний размер страховой пенсии, который в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты для особых категорий пенсионеров

Для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы с 2025 года предусмотрены дополнительные выплаты. Внесена поправка, согласно которой им будет автоматически назначена надбавка к пенсии в размере 1200 рублей. Ранее эти граждане должны были подавать заявления через «Госуслуги» или обращаться в Социальный фонд для получения таких выплат. Теперь процесс станет автоматическим, что значительно упростит получение дополнительной помощи для наиболее уязвимых слоёв пенсионеров.

Что произойдёт с социальными пенсиями?

Немаловажным моментом является повышение социальных пенсий, которое произойдёт с 1 апреля 2024 года. Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, что станет важной мерой для граждан, не имеющих других источников дохода. Эта индексация затронет пенсионеров, не имеющих права на страховую пенсию, инвалидов, а также детей, потерявших одного или обоих родителей. Дополнительно изменения касаются вдов и вдовцов военнослужащих, которые воспитывают детей погибших солдат до 18 лет, а также студентов, обучающихся в вузах до 23 лет.