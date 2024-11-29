Пенсионерам Петербурга выплатят до 25 000 рублей с 1 декабря: кто и как может получить

С 1 декабря 2024 года некоторые пенсионеры Петербурга смогут получить разовую выплату в размере до 25 000 рублей. Такая помощь предусмотрена для тех пожилых людей, кто отпраздновал значительные юбилеи в своей жизни — 90 и 100 лет.

Как сообщают городские власти, эта мера поддержки приурочена к важным датам в жизни пенсионеров и направлена на дополнительное поощрение и внимание к старшему поколению. Важно, что для получения этой выплаты необходимо подать заявление, а оформить его можно через родственников или законных представителей пенсионера.

Согласно новым условиям, пожилые люди, достигшие 90 лет, могут рассчитывать на сумму в 15 000 рублей, а те, кто отметил 100-летие, получат 25 000 рублей. В целом, выплата затронет лишь тех пенсионеров, кто отмечает эти важные юбилеи в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Эти выплаты — часть государственной программы, направленной на поддержку пожилых людей в разных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отметим, что данная помощь носит разовый характер и привязана к определенным датам, таким как 90 и 100 лет.

Для того чтобы претендовать на выплату, пенсионерам или их представителям нужно подать заявление в соответствующие органы.