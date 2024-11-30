Хет-трик Хайруллина принес победу СКА в матче с «Амуром» в Хабаровске

Хоккеисты петербургского СКА одержали убедительную победу в выездном матче против «Амура», обыграв дальневосточную команду со счетом 7:5. Главным героем встречи стал Марат Хайруллин, который оформил хет-трик, отличившись на 26-й, 31-й и 60-й минутах игры.

Кроме того, в составе победителей отличились другие игроки команды: Арсений Коромыслов открыл счет на 13-й минуте, Евгений Кузнецов добавил гол на 26-й, а Андрей Смирнов (42′) и Сергей Плотников (44′) тоже поразили ворота соперников.

Собранная команда СКА продемонстрировала отличную игру, не дав «Амуру» шансов для того, чтобы переломить ход матча. После этой победы армейцы с Невы поднялись на третье место в Западной конференции, обойдя московское «Динамо» по показателю очков.

Теперь хоккеистов СКА ждет следующий вызов — уже 5 декабря они сыграют против московского «Динамо» в родных стенах в Петербурге.