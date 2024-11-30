Победителем 11-го сезона шоу «Голос. Дети» стал 12-летний петербуржец Василий Иголкин, обогнав своего ближайшего соперника менее чем на 3% голосов. В финале шоу ему удалось выделиться среди других участников и завоевать сердца зрителей.

В суперфинал, который состоялся после напряжённого отборочного тура, также прошли 14-летняя Арина Точилова из Екатеринбурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана. Каждый из них исполнил яркие номера: Арина выбрала песню «Ветер перен», которую она исполнила с детским струнным оркестром, Василий исполнил легендарный хит Муслима Магомаева «Синяя вечность», а Саид выбрал композицию «Берёзовые сны».

В результате зрители отдали свои голоса следующим образом: Арина Точилова получила 12,2% голосов, Саид Галиуллин – 42,5%, а Василий Иголкин набрал 45,3% голосов и стал победителем. За свою победу юный певец был награждён статуэткой, а также получил 1 миллион рублей и возможность записать и выпустить свою песню на платформе VK.