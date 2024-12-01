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Артист Михайловского театра Волков пострадал на репетиции от гладиаторского меча

На репетиции спектакля Михайловского театра произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадал актер Роман Волков. Во время подготовки к постановке, 35-летний артист случайно получил травму кисти руки, когда его по пальцу ударил муляж гладиаторского меча.

Артист Михайловского театра Волков пострадал на репетиции от гладиаторского меча
Фото: Михайловский театр

Волков был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него перелом фаланги указательного пальца и повреждение сухожилия. После проведения необходимых процедур и оказания первой помощи, артист смог покинуть медицинский пункт и вернуться домой для дальнейшего восстановления.

Инцидент произошел накануне во время одной из репетиций спектакля, в котором использовались элементы сценических боев.

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