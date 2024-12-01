Семерых мигрантов увезли в полицию за драку с ножом в баре в Шушарах

Вечер 30 ноября в одном из баров на Новгородском проспекте в Шушарах завершился трагическим инцидентом. Между двумя группами людей возник конфликт, который вскоре перерос в жестокую драку. В ходе столкновения 43-летний мужчина, житель местных окрестностей, получил ножевое ранение в живот. Он был немедленно госпитализирован с тяжелым состоянием.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В ходе расследования были задержаны семь граждан Азербайджана, находившихся непосредственно в центре потасовки.

«Пострадавший получил серьезное повреждение, и его жизнь в данный момент находится под угрозой. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, в ходе которой один из участников, 38-летний мужчина, использовал нож против своего оппонента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все они были доставлены в местное отделение, где правоохранители выясняют, кто из них причастен к нанесению ножевого ранения.