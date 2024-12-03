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Цены на индейку, грибы и красную икру резко вырастут в декабре

В декабре 2024 года российские потребители столкнутся с заметным подорожанием нескольких популярных продуктов, таких как индейка, шампиньоны и красная икра. По оценкам аналитика Артема Деева, руководителя департамента аналитики AMarkets, в этом месяце цены на эти товары вырастут на значительные суммы, что повлияет на бюджет многих семей.

Цены на индейку, грибы и красную икру резко вырастут в декабре
Фото: Pxhere

Как сообщил Деев в интервью NEWS.ru, индейка подорожает на 50%, а шампиньоны — на 60–80%. Такой рост цен, по его мнению, связан с сезонными факторами, а также с проблемами, возникшими у производителей. Причиной резкого увеличения цен на индейку стал спад предложения, вызванный временным закрытием одного из крупнейших российских производителей, группы «Дамате», которая с середины октября приостановила часть своих производственных мощностей. Компания уведомила торговые сети о сокращении объемов поставок до 10 января 2025 года.

«Из-за такого дефицита, цены на индейку значительно вырастут. Это, в свою очередь, приведет к перераспределению спроса на другие виды мяса, такие как курица, утка, гусь и кролик. И, скорее всего, они тоже подорожают», — пояснил Деев.

Кроме того, аналитик сообщил, что в декабре традиционно растет стоимость молочных продуктов, куриных яиц, овощей (особенно тепличных помидоров и огурцов) и фруктов. Все эти товары окажутся дороже для потребителей.

 

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