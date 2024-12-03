Куда сходить с ребенком в Петербурге 4 — 8 декабря

В Петербурге есть множество интересных мест, куда можно сходить с детьми. Gazeta.SPb собрала подборку интересных детских мероприятий, которые обязательно понравятся маленькому члену семьи.

Среда, 4 декабря

Мастер-класс по рисованию «Художественная мастерская»

Адрес: Театр Кот Вильям на Испытателей, проспект Испытателей, 30А

Мастер-класс по рисованию «Художественная мастерская» предлагает окунуться в мир искусства и научиться создавать собственные произведения.

Возрастное ограничение: 6+.

Экскурсия «Эрмитаж для детей. Благородные рыцари, милые звери и сказочные чудовища»

Адрес: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2

В Зимнем дворце когда-то жили цари, которые окружали себя легендами. Они украшали свой роскошный дом изображениями героев, злодеев, красавиц и чудовищ. На этой экскурсии дети впервые встретятся со сказочными существами музея, а взрослые заново откроют для себя сокровища Эрмитажа, даже если уже бывали здесь.

Обратите внимание: билеты в Эрмитаж не входят в стоимость экскурсии и должны быть приобретены заранее для вас и вашего гида на сеанс, совпадающий со временем начала экскурсии. Билеты можно купить на официальном сайте музея.

Возрастное ограничение: 6+.

Пятница, 6 декабря

Тематическая беседа «Лесная газета»

Адрес: Центральная детская библиотека Приморского района (Книгопарк), улица Долгоозёрная, 12, к. 2

Участники узнают, какие животные выбирают городские парки и скверы своим убежищем в холодный сезон, как природа приспосабливается к тяжёлым условиям жизни в мегаполисе и какие виды могут быть замечены прямо возле наших домов. Кроме того, участники обсудят особенности поведения животных зимой, их методы выживания и взаимодействие с людьми, а также значимость сохранения экосистем в городах.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 6+.

Детская шоу-программа фокусника иллюзиониста и мастер-класс

Адрес: Музей Азартных Игр, Невский проспект, 22

Программа проходит в интерактивном формате и включает представление фокусов и мастер-класс по освоению этого искусства. Ребята смогут не только понаблюдать за магией вблизи, но и научатся выполнять некоторые трюки самостоятельно.

Возрастное ограничение: 6+.

Суббота, 7 декабря

Балет «Щелкунчик»

Адрес: Концертный зал Колизей, Невский проспект, 100

Знаменитая история о милой девочке Маше, отважной деревянной игрушке и коварном короле мышей будет представлена в виде классического балета, основанного на гениальной музыке Петра Ильича Чайковского. Сказочник Дроссельмейер, способный оживлять кукол, покажет волшебное представление, наполненное чудесами, и перенесёт детей и взрослых в мир удивительных грёз. Яркие персонажи, красочные декорации и впечатляющая атмосфера балета непременно подарят зрителям хорошее настроение.

Возрастное ограничение: 6+.

Воскресение, 8 декабря

Спектакль «Золотой цыплёнок»

Адрес: Дом молодежи Царскосельский, Пушкин, улица Магазейная, 42

Зрители станут свидетелями удивительной истории о том, как хитрая лиса решает украсть у деда с бабой золотое яйцо, вырастить из него с помощью волка золотую курицу и разбогатеть. Это приводит к удивительному результату.

Все зрители, независимо от возраста, должны иметь билеты. На детских мероприятиях с рассадкой первые два ряда предназначены только для детей.

Возрастное ограничение: 6+.