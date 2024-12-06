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Лор Кириченко предупредила, что из-за аромаингаляторов могут начаться кровотечения

Популярность аромаингаляторов на маркетплейсах резко возросла, особенно среди детей. Однако, несмотря на широкое распространение этих устройств, эксперты предупреждают о возможных рисках для здоровья, таких как носовые кровотечения и аллергические реакции. Об этом сообщил 360.ru.

Лор Кириченко предупредила, что из-за аромаингаляторов могут начаться кровотечения
Фото: Pxhere

Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, многие дети воспринимают эти устройства как замену вейпам, не задумываясь о последствиях для здоровья. При этом состав большинства аромаингаляторов не указан на упаковке, что вызывает беспокойство.

Член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко подчеркнула, что такие устройства должны быть сертифицированными. Только сертифицированные продукты гарантируют безопасность и наличие необходимой информации о составе, сроке годности и инструкции по применению. Без этих документов использование аромаингаляторов может быть опасным, особенно если они вызывают аллергию или токсическое воздействие из-за неизвестного состава.

Основной риск заключается в том, что постоянное использование таких устройств может привести к пересушиванию слизистой оболочки носа, что, в свою очередь, вызывает носовые кровотечения. Особенно это касается продуктов, содержащих ментол, который сильно сушит слизистую.

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